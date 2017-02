Blocco traffico: da lunedì via libera alle auto

1 / 4

continua →

Blocco del traffico a Milano: “repressione” finita.

Da lunedì 6 febbraio, infatti, tutte le auto potranno tornare a circolare tranquillamente nella città meneghina e in tutti i comuni in cui sabato erano entrate in vigore le misure anti smog di secondo livello previste dal “Protocollo aria”.

La pioggia caduta durante gli ultimi giorni ha fatto il suo dovere appieno e ha dato una bella ripulita all’aria, con i livelli di Pm10 che sono calati vertiginosamente.

Così, da lunedì - automaticamente - tutti i provvedimenti anti smog - sia di primo, sia di secondo livello - non saranno più attivi e la circolazione sarà libera per tutti.

MA DOMENICA C’È ANCORA IL BLOCCO “TOTALE”: CHI CIRCOLA E CHI NO