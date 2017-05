Blu Whale, casi sospetti a Milano: allarme per il folle "gioco" che porta i ragazzini al suicidio

L’allarme “Blu Whale” arriva anche a Milano. In città, infatti, ci sono quattro ragazzini che sarebbero finiti nella rete del folle “gioco” - scoperto da Matteo Viviani de Le Iene - che porta i giovanissimi a suicidarsi alla fine di un percorso lungo cinquanta tappe.

A spiegarlo, non senza un po’ di preoccupazione, è Ciro Cascone, procuratore capo al tribunale per i minorenni di Milano, che in una lunga intervista al Corriere della Sera ha fornito i numeri sul preoccupante fenomeno.

“Solo nell’ultima settimana abbiamo avuto una decina di segnalazioni, tra Milano e le province lombarde che seguiamo, e altre ne arrivano - ha chiarito Cascone a Elisabetta Andreis e Gianni Santucci -. Circa la metà paiono falsi allarmi. Gli altri casi invece sono delicati, da approfondire: il sospetto concreto che siano legati alla Blue Whale c’è. In questo momento i ragazzini di 12-15 anni sono molto incuriositi”.

Il folle gioco consiste nell’affidarsi a un “curatore” - conosciuto sul web - e seguire le cinquanta tappe imposte dalla “guida”, il cui obiettivo è alterare lo stato mentale della vittima. Vittima che - in Russia si contano già 157 morti - alla fine è spinta al suicidio.

A Milano sono quattro i casi che preoccupano di più, anche perché ci sono segni evidenti che li ricollegano alla Blue Whale. “Ci sono stati riferiti dalle scuole e non dai genitori. Stiamo approfondendo una storia che coinvolge una ragazzina nata nel 2002, due nel 2004 e uno nel 2005. Quasi tutte femmine - ha raccontato il procuratore -. La pagina da cui è partita una delle minori aveva scritte anche in russo".

I segni sono proprio quelli tipici della Blu Whale: "Taglietti sulle labbra, tre verticali vicino al polso, la sigla ‘F57’ o una ‘A’ incisa sul palmo della mano. Raccontano - un particolare che sembrerebbe togliere ogni dubbio - tutte di un ‘curatore’ che aggancia sul web e si fa dare il numero di telefono. Da quel momento - ha spiegato Cascone - comunica solo via WhatsApp”.

Il curatore a quel punto inizia il suo “lavoro”. Alterna il ritmo sonno sveglia dei ragazzini, li abitua al dolore e fa loro un vero e proprio lavaggio del cervello.

“Lo chiama ‘gioco’ - ha ricostruito il procuratore -, non svela dove conducono alla fine le cinquanta tappe, insiste moltissimo sulla necessità di non parlarne con nessuno per ‘far vedere che fai sul serio e non sei piccola’. Parte con ‘sfide di coraggio’ e impartisce ordini”.

L’ultimo ordine, purtroppo, è quello che porta alla morte.