Gli va di traverso un boccone: turista milanese muore il giorno di Natale

Un boccone che è andato di traverso provocando una terribile crisi respiratoria che non ha lasciato scampo a un turista arrivato con la sua famiglia sul Titano (San Marino) per le festività natalizie. Una vera e propria tragedia accaduta proprio il giorno di Natale. Purtroppo è quello che è accaduto a un uomo di 35 anni, residente nella provincia milanese arrivato con la famiglia a San Marino per trascorrere il periodo di Natale nella bella e suggestiva cornice della Città-Stato.

La famiglia era alloggiata in hotel e la disgrazia è avvenuta a causa di un boccone di cibo che è andata di traverso al giovane uomo che, però, non è riuscito a mandare giù il boccone. L’ambulanza è arrivata nel più breve tempo possibile, visto che l’albergo è situato poco lontano dall’ospedale di Stato e i sanitari hanno provato di tutto per cercare di aiutare il giovane uomo a espellere il boccone ma non ci sono riusciti.

Considerata la grave crisi respiratoria arrivata hanno fatto anche una iniezione di adrenalina per stimolare il cuore ed hanno portato il turista in Pronto soccorso. Purtroppo tutti gli sforzi effettuati dai medici non hanno avuto risultato positivo ed è arrivato il decesso nel reparto urgenza dell’ospedale.

Nessun intervento da parte delle forze dell’ordine, né Gendarmeria né Polizia civile, considerata la drammatica ma naturale causa del decesso del povero turista.