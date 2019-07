Sesto San Giovanni, vigili in versione "super": per i ghisa arrivano body cam e fototrappole

Svolta tecnologica per i vigili di Sesto San Giovanni. Gli agenti della polizia locale sestese, infatti, saranno presto dotati di body cam - le mini telecamere che si posizionano sulle divise - e di fototrappole.

Ad annunciarlo è stato il primo cittadino, Roberto De Stefano, che ha spiegato che la sua amministrazione ha ottenuto "il finanziamento di regione Lombardia". La cifra che arriverà nelle casse del comune - 17.150 euro - "rientra nel bando per la realizzazione di progetti atti a garantire una maggior sicurezza dei cittadini", ha sottolineato il sindaco.

"Nello specifico è stato approvato e finanziato il 'Progetto Sicurezza 2019' che prevede l’acquisto di 14 telecamere mobili del tipo Body Cam e di 4 fototrappole, ideali per la videosorveglianza di piccole aree territoriali", ha proseguito De Stefano. Lui stesso è poi sceso nel dettaglio: "Le telecamere mobili saranno messe a disposizione del comando della Polizia Locale e usate dagli operatori in servizio esterno, permettendo così la registrazione di eventi, a loro tutela durante le operazioni e come fonte di prova per l’accertamento di violazioni".

Diverso invece l'impiego delle fototrappole, che saranno usate per "il monitoraggio ambientale in particolar modo come strumento di contrasto allo sversamento abusivo dei rifiuti". Si tratta - ha concluso De Stefano - di "un altro passo in avanti per la sicurezza di tutti".