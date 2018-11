L'ex bodybuilder campione del mondo e il giro di doping: nove nei guai, sequestro milionario

Quando il carico è arrivato a Malpensa, i finanzieri hanno deciso di consegnarlo comunque. Così, senza che i sospettati si accorgessero di nulla, sono riusciti a ricostruire il giro e a incastrarli tutti.

La guardia di finanza di Malpensa ha arrestato un uomo - cittadino italiano - e ha denunciato altre otto persone con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e dopanti, riuscendo a sequestrare oltre 850mila dosi di farmaci anabolizzanti, 26mila prodotti contraffatti, 18mila medicinali importanti senza autorizzazione, 36mila euro e un'auto.

L’operazione - ribattezzata “a bomba”, come in gergo viene chiamato il doping - è iniziata a settembre 2017, quando a Malpensa gli uomini delle Dogane hanno notato una spedizione di una tonnellata e mezzo in arrivo da Hong Kong e diretto in Ucraina. Quei 43 cartoni - al cui interno c'erano fiale di nandrolone e altri anabolizzanti - avevano un valore di tre milioni di euro all'ingrosso: al dettaglio, quindi, avrebbero fruttato decine di milioni di euro.

A quel punto, i finanzieri hanno deciso di consegnare il carico - tenendolo sempre sotto controllo - e hanno accertato che i cartoni arrivavano prima a Bergamo da un lituano - denunciato a piede libero - e poi a Verona da un italiano - l'uomo arrestato -, un culturista veronese ex campione del mondo di bodybuilding amatoriale, ufficialmente residente in Romania.

Il bodybuilder - stando a quanto riferito dalla Gdf - "era a capo di una struttura criminale dedita al traffico di prodotti proibiti e sostanze stupefacenti con proiezioni internazionali", anche grazie alla sua capacità di "accedere ai canali di importazione più economici, rapportandosi direttamente con le più importanti reti mondiali della fornitura di sostanze dopanti".

Con le perquisizioni finali e con una seconda consegna controllata, i finanzieri sono anche riusciti a mettere le mani su altre 20mila dosi di anabolizzanti e su 36mila euro in contanti.