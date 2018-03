Terremoto, Stefano Boeri indagato per il centro polivalente di Norcia, lui: "Un equivoco"

Stefano Boeri è indagato nel procedimento che ha portato al sequestro del centro polivalente di Norcia, struttura progettata dall'archistar in seguito al terremoto che il 24 agosto 2016 ha sconvolto il Centro Italia.

L'edificio – realizzato con i fondi raccolti dal Corriere della sera e dal Tg di La7 — è stato sequestrato su richiesta della procura di Spoleto. Secondo l'accusa il centro polifunzionale sarebbe un'opera definitiva e non provvisoria. Non solo: sarebbe stato costruito senza i permessi della Sovrintendenza (all’archeologia, belle arti e paesaggio) in un’area sottoposta a tutela paesaggistica: si trova, infatti, all'interno del Parco dei monti Sibillini.

Il "Norcia 4.0" da quando è stato inaugurato, a giugno 2017 dopo lavori svolti a tempo di record, è stato utilizzato per i consigli comunali, diversi convegni e ha ospitato anche la stagione teatrale del comune e altre cerimonie pubbliche. L'archistar, che è indagato insieme al primo cittadino di Norcia Nicola Alemanno, ha dichiarato all'Ansa di essere "sereno e tranquillo. Credo che si tratti di un gigantesco equivoco. Sono comunque senza parole. Non so come si faccia a dire che non sia temporaneo. Il centro è smontabile e rimontabile completamente, impianti inclusi".