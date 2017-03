Carugate, bomba “attaccata” al bancomat sotto un palazzo: evacuato tutto il condominio

Alba di paura, quella di giovedì, a Carugate, teatro di un allarme bomba che si è verificato alla filiale della Banca Ubi di via Toscana 10.

L’allerta è scattata quando un condomino del palazzo che ospita anche la banca ha telefonato ai carabinieri per denunciare alcuni rumori sospetti. I militari intervenuti sul posto hanno notato immediatamente dell’esplosivo nascosto nella fessura del bancomat e hanno chiesto il supporto degli artificieri.

A quel posto, gli uomini dell’arma e i soccorritori del 118 - arrivati per precauzione - hanno evacuato l’intero palazzo, con un’anziana di ottantadue anni che è stata trasportata da un’ambulanza in un altro luogo in compagnia della badante e di un’altra donna.

Il bancomat è stato rimosso, senza toccare l’esplosivo, ed è stato portato dai carabinieri in un luogo sicuro. Molto probabile che l’ordigno fosse stato sistemato lì per scassinare il bancomat.