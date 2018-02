Esplosione in banca a Cologno, ladri fanno saltare il bancomat del Credito Artigiano

Prima un boato nel cuore della notte, poi le sierene dell'antifurto e quelle dei carabinieri. Notte decisamente movimentata quella tra giovedì e venerdì 2 febbraio a Cologno Monzese, nel Milanese, teatro di una rapina avvenuta alla filiale del Credito artigiano di via Indipendenza, angolo via Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 4 del mattino quando alcuni malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico. L'obiettivo erano le banconote, ma non è ancora chiaro a quanto ammonti il bottino. Ingenti i danni alla struttura che rimarrà chiusa fino a domenica. Non è ancora chiaro che tipo di esplosivo abbiano utilizzato i malviventi, sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.

È l'ultima rapina a Cologno Monzese, nella serata di mercoledì 31 gennaio hanno rapinato prima il supermercato U2 di via Roma, poi hanno sottratto una Fiat Panda a un'automobilista di passaggio. Infine hanno fatto perdere le loro tracce.