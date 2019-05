Bomba in banca a Pero, esplosione fa saltare il bancomat: rapinatori in fuga con la supercar

La carica piazzata e innescata. Lo scoppio, poi la fuga in auto. Colpo dei rapinatori a Pero, teatro di un vero e proprio assalto alla banca Popolare di Sondrio che si è consumato nella notte tra martedì e mercoledì.

Pochi minuti prima delle 3, una banda di ladri - per il momento tutti rimasti ignoti - ha infatti fatto saltare il bancomat della filiale che si trova all'angolo tra via Olona e via Greppi.

I malviventi, stando alle primissime informazioni raccolte, sono poi riusciti ad arraffare i contanti e sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Il bottino non è ancora stato quantificato, ma sembra che si aggiri attorno ai 50mila euro.

Pesanti i danni all'ufficio causati dalla bomba - probabilmente la classica marmotta usata dai "bancomattari" -, che ha praticamente devastato l'ingresso della banca e parte degli interni.

L'ultimo colpo ai bancomat era avvenuto lo scorso fine aprile, quando una banda aveva messo a segno due rapine in rapida successione tra il Comasco e il Milanese. I cinque rapinatori - tutti professionisti del settore - erano stati fermati in flagranza dai carabinieri, che li avevano aspettati nel loro covo e arrestati.