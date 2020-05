Milano, rimossa la "bomba" nel Lambro Meridionale: era una vecchia bombola del gas

Non è stata fatta brillare la "bomba" trovata nel Lambro Meridionale in via Gratosoglio a Milano. Il motivo? Non si trattava di un ordigno bellico inesploso ma di una bombola del gas arrugginita.

Ad accorgersi di tutto sono stati gli uomini del nucleo guastatori dell'esercito, intervenuti per un sopralluogo. Il rottame di ferro è stato quindi rimosso e avviato al riciclo.

"Bomba nel Lambro": il ritrovamento

L'oggetto era stato notato nel pomeriggio di giovedì 28 maggio da alcuni agenti della polizia locale durante un servizio di pattugliamento. Da Piazza Beccaria avevano spiegato che si trattava di un "proiettile" lungo circa 70 centimetri che "risulta danneggiato". Sul posto erano intervenuti i carabinieri che, insieme ai ghisa, hanno piantonato "l'ordigno" fino alla tarda mattinata di venerdì quando sono intervenuti i militari dell'esercito.