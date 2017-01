Allarme bomba a Cernusco sul Naviglio per un pacco sospetto: intervengono gli artificieri

Allarme bomba a Cernusco sul Naviglio. Nel pomeriggio di lunedì 2 gennaio gli artificieri sono intervenuti nel comune dell'hinterland milanese per recuperare un pacco sospetto abbandonato vicino a una cabina telefonica. La notizia è stata riportata dal municipio in un post su Facebook.

Il materiale abbandonato in via Cavour (all'altezza di piazza Giovanni XXIII) non si è rivelato un pacco bomba, ma resti di fuochi pirotecnici utilizzati per i festeggiamenti di capodanno e appositamente "allestito" e probabilmente abbandonato in modo sospetto.

«Fortunatamente — si legge in una nota del comune — non si è trattato di nulla di grave: sarebbe però auspicabile evitare di generare facili allarmi che impegnano le forze di sicurezza per situazioni che poi si rivelano stupidi scherzi». Per l'intervento è stata chiusa via Cavour nel tratto fra le vie Mazzini e Tizzoni. Al lavoro i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118.