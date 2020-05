Milano, bomba della seconda guerra mondiale nel Lambro Meridionale: area cinturata

Area cinturata, bomba piantonata da polizia locale e carabinieri. Succede in via Gratosoglio a Milano dove nel pomeriggio di giovedì 28 maggio è stato trovato un ordigno bellico della seconda guerra mondiale proprio vicino al ponte sul Lambro Meridionale di via Gratosoglio.

Si tratta di un "proiettile" lungo 70 centimetri che "risulta danneggiato", come avevano fatto sapere da Piazza Beccaria nelle scorse ore. Ghisa e militari stanno piantonando l'ordigno bellico in attesa delle decisioni della prefettura: sul posto, secondo quanto trapelato, dovrebbero intervenire i guastatori dell'esercito che lo faranno brillare.