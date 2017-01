“Valigia nera sospetta” abbandonata in strada: artificieri sul posto, Padana Superiore chiusa

Allarme bomba giovedì mattina sulla strada statale Padana Superiore, che - a scopo precauzionale - è stata chiusa al traffico.

A far partire l’allerta, segnala il comune di Cernusco sul Naviglio, è stata “una sospetta valigia nera abbandonata di fronte al Wanna’s Pub, nel territorio di Pioltello”.

Sul posto si trovano i carabinieri e gli artificieri, che hanno disposto la chiusura della strada in direzione sud, da Vimodrone verso Cassina de’ Pecchi. Al momento, la Padana superiore è off limits per le auto nel tratto tra la rotonda con via Mantegna a Pioltello e via Mazzini a Cernusco.

Ad ora, la strada è aperta in direzione nord, anche se durante l’intervento degli artificieri potrebbe scattare la chiusura totale.