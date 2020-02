Bomba sotto casa perché non paga gli strozzini: condanna ridotta in Appello

Uno dei responsabili della bomba piazzata a Pioltello nel 2017 davanti all'abitazione di un cittadino ecuadoriano si è visto ridurre la condanna nel processo d'Appello: sconterà sette anni e mezzo (con le attenuanti generiche) anziché i nove anni e mezzo a cui era stato condannato in primo grado.

L'uomo, Roberto Manno, si è impegnato per iscritto a versare 300 euro al mese, per dieci anni, alle persone offese. Impegno che, stando alle motivazioni della sentenza d'Appello, è stato determinante per ridurre la condanna. Lo stesso era accaduto a novembre 2019 a Manuel Manno, che sconterà quattro anni e otto mesi anziché oltre sei anni di reclusione. Lui aveva provveduto a versare 5 mila euro alla vittima.

Secondo le indagini e il processo, la bomba sarebbe stata piazzata a scopo di estorsione: l'ecuadoregno aveva infatti chiesto e ottenuto dai due un prestito a tassi d'usura e non era riuscito a restituirlo. I due principali imputati apparterrebbero ad una famiglia legata alla 'ndrangheta.