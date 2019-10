Artificieri in azione nel cantiere del mega mall Westfield di Segrate: disinnescata la bomba

E' stata disinnescata nella mattinata di mercoledì 30 ottobre la bomba risalente alla seconda guerra mondiale trovata all'interno del cantiere del centro commerciale Westfield di Segrate.L'operazione, fanno sapere dall'esercito, si è svolta "come da programma".

L'intervento è iniziato intorno alle 9.30 quando sono entrate in vigore tutte le misure di sicurezza disposte dal comune per disinnescare l'ordigno: un proiettile di cinquanta centimetri trovato qualche giorno fa dagli operai. Nello specifico Via Schifano è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale e sono state sospese tutte le attività all'interno di un raggio di sicurezza di 100 metri. Non solo: era scattata l'evacuazione di persone e animali fino al termine delle operazioni.

L'intervento è stato condotto dagli artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona con il supporto del personale della Croce Rossa Italiana, della polizia locale di Segrate, dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei volontari del gruppo comunale di protezione civile.

Foto - Il punto in cui si trovava l'ordigno