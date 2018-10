Milano, trovati due ordigni inesplosi della Seconda guerra mondiale

Due bombe a mano della Seconda guerra mondiale sono state trovate durante gli scavi di un cantiere in via San Basilio, nella zona della ex Breda. Gli ordigni inesplosi, rinvenuti a cinque metri di profondità, si trovavano all'interno di una nicchia di un sottotetto in quelli che, con tutta probabilità, un tempo furono i vani di un rifugio antiaereo.

La scoperta delle due bombe è stata fatta venerdì 5 ottobre da due operai che stavano lavorando nell'area e che hanno prontamente chiamato la polizia. Intervenuti sul posto gli artificieri hanno rimosso e poi fatto brillare in un luogo sicuro i due congegni esplosivi, rispettivamente modello Oto e Srmc, entrambi fabbricati in Italia.

In tutto il territorio est del Parco Nord, nelle adiacenze dell'ex area industriale della Breda, sono presenti diversi rifugi antiaerei, che durante i bombardamenti della Seconda guerra mondiale ospitavano gli operai della fabbrica.

Lo scorso agosto era stata fatta brillare un'altra bomba, sempre risalente al secondo conflitto mondiale, trovata a Segrate durante alcuni lavori. A luglio, poi, un ordigno era stato individuato a Segrate dai lavoratori impegnati nei cantieri per la costruzione della Cassanese bis.