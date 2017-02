Allarme bomba in metro: evacuata la stazione di Bonola, treni fermi tra Lotto e San Leonardo

Nel pomeriggio di mercoledì 15 febbraio è stata interrotta la circolazione dei treni sulla linea rossa M1 tra Lotto e San Leonardo per un pacco sospetto trovato nella stazione di Bonola. La notizia è stata confermata dall'ufficio stampa dell'azienda trasporti milanesi.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni viaggiatori che hanno notato la borsa vicino alla banchina. La stazione è stata evacuata e sul posto sono al lavoro le forze dell'ordine. Il collegamento è garantito con alcuni autobus sostitutivi.

Giornata nera per la metropolitana di Milano. In mattinata la line verde è rimasta ferma per oltre due ore tra Famagosta e Abbiategrasso per "verifiche agli impianti". Intorno alle 13 la M2 è stata sospesa tra Caiazzo e Lambrate per un suicidio avvenuto nella stazione di Piola.