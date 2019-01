Condannata a 10 anni di carcere era in giro per la Stazione Centrale: arrestata nota ladra

Doveva scontare una pena di oltre 10 anni ma era in giro per la Stazione Centrale: arrestata una nota borseggiatrice. Continua l’attività di prevenzione e repressione dei reati all’interno della stazione di Milano. Il giorno 25 gennaio una cittadina bosniaca ventiquattrenne è stata arrestata dalla Polizia Ferroviaria Lombardia.

Durante uno dei numerosi servizi antiborseggio, che si svolgono all’interno della Stazione di Milano Centrale, una pattuglia ha notato la presenza di una persona, che vanta numerosi precedenti per reati controllo il patrimonio, nei pressi del treno diretto in Francia.

Insospettiti della sua presenza, gli agenti si sono appostati nei pressi del binario per osservarla. Lei, dopo aver effettuato un giro a bordo del treno in questione, è scesa per dirigersi verso l’uscita dei gate.

Dato che la sua presenza non era giustificata all’interno dell’area riservata ai viaggiatori in partenza, gli operatori hanno deciso di effettuare un controllo.

Da quest’ultimo è risultato un provvedimento di esecuzione pena di 10 anni, 1 mese e 28 giorni di reclusione per cumulo pene riguardanti circa 20 episodi di furto aggravato perpetrati nell’arco temporale di 10 anni.