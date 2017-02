Perennemente incinta, arrestata borseggiatice seriale: colpì nei mezzi a Milano

Una donna rom di nazionalità serba di 36 anni è stata arrestata dai carabinieri di Roma in via Veneto, nota arteria turistica della capitale, come riporta RomaToday.

Nove figli, era incita del decimo. Nella sua lunga carriera criminale, ricostruita attraverso la fotosegnalazione e le impronte digitali, aveva colpito e collezionato diverse denunce anche a Milano. Nel "curriculum" sono 25 le sentenze di condanna. Su di lei pendeva un ordine di carcerazione, deve infatti scontare un cumulo di pene di oltre 8 anni. La procura della Repubblica di Roma ha stabilito la custodia a Rebibbia.

I militari l'hanno addocchiata nelle scorse ore mentre, appena scesa da un mezzo, fissava con insistenza i turisti per scegliere le vittime. E' stata bloccata. Abile borseggiatrice, aveva colpito anche a Milano, Firenze, L'Aquila e, ovviamente, Roma. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il modus operandi era sempre lo stesso: seguiva i turisti come un ombra e sfilava loro borse, portafogli o preziosi. Sfruttando lo stato di gravidanza quasi perenne una volta pizzicata, poi, riusciva a evitare il carcere.

Non ce l'ha fatta stavolta. La prima denuncia era addirittura del 1996. "Vabbe', mi avete presa", è stato il commento riferito dagli uomini dell'Arma mentre le mettevano le manette.