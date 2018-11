"Ragazzi come zombie e mare di siringhe e rifiuti": sopralluogo al 'boschetto della droga'

"È stato davvero impressionante vedere di prima mattina ragazzi vagare come zombie in un mare di siringhe e spazzatura". Questo il commento dell'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, dopo il sopralluogo al 'boschetto della droga' di Rogoredo, avvenuto il 16 novembre.

"Garantisco il massimo impegno da parte mia e del sistema sanitario per recuperare queste giovani vite", ha poi promesso Gallera, giunto a Rogoredo insieme al consigliere comunale Alessandro De Chirico e ai consiglieri del Municipio 4, tra cui Paolo Guido Bassi.

Lo scorso 30 ottobre il sindaco di Milano, Beppe Sala aveva chiesto al vicepremier Matteo Salvini un presidio costante per risolvere la situazione di grave degrado di Rogoredo, divenuta una delle maggiori piazze di spaccio di eroina in Italia. I numerosi blitz effettuati nell'area, infatti, non sono risultati efficaci, avendo il risultato di allontanare gli spacciatori solo momentaneamente.

Sempre per combattere il fenomeno dello spaccio, ma anche quello della dipendenza da stupefacenti, per sabato 17 novembre è stata organizzata un'iniziativa che vede giornalisti e scrittori leggere pubblicamente al boschetto della droga, trasformato per l'occasione in una biblioteca vivente.