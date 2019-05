Massimo Bossetti trasferito a Milano: nel carcere di Bollate potrà lavorare

Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in cassazione all'ergastolo per aver ucciso la 13enne Yara Gambirasio, è stato trasferito nel carcere di Bollate dall'istituto di Bergamo dove si trovava. Nei mesi scorsi l'uomo, attraverso una istanza dei suoi avvocati, aveva chiesto di lasciare la struttura di via Gleno a causa dell'assenza di programmi di lavoro per i detenuti.

Nella prigione milanese Bossetti potrà lavorare, prendendo parte alle attività previste per i detenuti, così da aiutare economicamente la sua famiglia. Nella struttura l'uomo verrà destinato al reparto dei condannati considerati a rischio per la tipologia di reati commessi, come pedofili e violentatori.

La condanna all'ergastolo

Lo scorso 12 ottobre Massimo Bossetti, in carcere dal giugno 2014, era stato condannato all'ergastolo in via definitiva, dopo che la cassazione aveva rilevato la piena coincidenza tra il profilo genetico catalogato come "Ignoto 1", rinvenuto sugli slip di Yara Gambirasio, e quello di Massimo Bossetti, come si legge nelle motivazioni della sentenza di condanna all'ergastolo per l'imputato nel processo sull'uccisione della ragazzina. L'evidenza scientifica, frutto di "numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori", era stata ritenuta "valore di prova piena".

L'omicidio

Era il 26 novembre 2010 quando la 13enne Yara Gambirasio era scomparsa da Brembate di Sopra, comune in provincia di Bergamo. La giovane ginnasta era andata in palestra per consegnare uno stereo. Poi sarebbe dovuta tornare a casa, ma non era mai arrivata. Tre mesi dopo, il 26 febbraio 2011, il corpo era stato trovato in un campo incolto a Chignolo d'Isola. L'autopsia aveva svelato colpi alla testa, coltellate alla schiena, al collo e ai polsi. Nessuna mortale: il decesso era arrivato quando alle ferite si era aggiunto il freddo.

Ad inchiodare Bossetti per l'omicidio della ragazzina è stato il test del Dna - una prova scientifica che fa coincidere al 99,999% il profilo di Ignoto 1, assassino di Yara Gambirasio, con quello di Massimo Giuseppe Bossetti - ma anche altri indizi, quali il passaggio del suo furgone in un orario "compatibile" con l'uscita di Yara dal centro sportivo e il ritrovamento sulla vittima di fibre 'compatibili' con la tappezzeria dei sedili del furgone di Bossetti e di sferette metalliche riconducibili a chi lavora nell'edilizia. Elementi che hanno concorso a dimostrare la colpevolezza dell'imputato.