Capodanno 2017, a Milano botti e petardi vietati solo in Duomo. Provincia in ordine sparso

Petardi a Milano a Capodanno? Sì, ma con riserva. Non ci sarà il divieto dei botti di Capodanno nel 2016-2017 a Milano: il sindaco Giuseppe Sala non ha firmato l'ordinanza, ultimamente consueta, relativa a questo divieto. L'unico luogo della città in cui, quindi, non si potranno sparare botti, petardi o fuochi d'artificio fai da te sarà piazza del Duomo, per evidenti ragioni di massima sicurezza visto che sarà organizzato il concerto di Mario Biondi e Annalisa.

Non era stato così negli anni scorsi: l'ex sindaco Giuliano Pisapia aveva firmato regolarmente le ordinanze, con 500 euro di multa per chi veniva sorpreso a trasgredire. Su oltre 8.800 comuni italiani sono circa un migliaio quelli che, nel 2016, vietano i botti di Capodanno sul loro territorio. Altra storia, come è ovvio, è fare rispettare questa norma. Molto difficile, come le esperienze insegnano.

L'hinterland di Milano va in ordine sparso. A Bollate, per esempio, la giunta ha diramato (fin da prima di Natale) un chiaro invito alla cittadinanza a non sparare i botti o comunque a limitarne l'uso il più possibile. Nel manifesto affisso in varie vie della città si ricordano i pericoli legati a ferite, possibili incendi e soprattutto la pericolosità dei petardi inesplosi. A Sesto San Giovanni invece è scattata l'ordinanza nella giornata del 27 dicembre. A Cinisello Balsamo hanno scelto, da tempo, un'altra strada: inserire nel regolamento di polizia locale una norma precisa che, per non contravvenire con la legge nazionale, vieta l'uso di botti e petardi in luoghi non sicuri o non autorizzati e, in tutti gli altri casi, invita la cittadinanza a usarli in modo consapevole, ad esempio lontano dalle case o dai bambini.

L'appello al senso di responsabilità (senza ordinanza specifica) è stato scelto anche dai sindaci di Rho, Legnano, San Vittore Olona, Rescaldina e numerosi altri comuni della Città metropolitana. E la regione Lombardia ha pubblicato la "piroguida", un manuale per l'uso consapevole dei botti, petardi e fuochi artificiali, per limitare al massimo il rischio di incidenti.

Altre località, come Gorgonzola o Magenta, hanno invece seguito la strada dell'ordinanza restrittiva. Il consiglio generale, oltre a quello di prestare la massima attenzione nel maneggiare questi strumenti, è quello di consultare il sito web del comune che interessa per verificare se l'ordinanza è stata emanata oppure no.