In strada di notte, colpita da una bottiglia "volante": si indaga. Lei al pronto soccorso

Alla fine se l'è cavata con qualche punto di sutura alla testa, ma per precauzione è stata portata in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele una ragazza di 26 anni che, in piena notte, mentre camminava per la strada, è stata colpita al capo da una bottiglia.

E' successo alle quattro meno un quarto di notte tra sabato e domenica a Pioltello in via Cilea, nel quartiere Satellite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che indagano sull'episodio. Sarebbe stato accertato il colpo con una bottiglia ma non è per nulla chiaro da dove arrivasse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ipotesi più verosimile, secondo fonti investigative, è che fosse stata lanciata da una finestra dei palazzi attorno.