Lavori alla stazione di Bovisa del Passante ferroviario: chiusa la tratta Bovisa-Lancetti

Da domenica 5 a domenica 19 agosto, per consentire lo svolgimento di lavori di competenza del gestore dell’infrastruttura FerrovieNord a Milano Bovisa, i treni non circoleranno fra le stazioni di Milano Bovisa e Milano Lancetti. Per questo la circolazione delle linee S1 Saronno-Milano Passante-Lodi e S13 Milano Bovisa-Pavia nel periodo citato subirà alcune modifiche.

S1 Saronno-Milano Passante-Lodi

I treni circoleranno regolarmente tra Milano Porta Vittoria e Lodi; non effettueranno servizio fra Milano Porta Vittoria e Milano Bovisa. I viaggiatori diretti a Saronno potranno utilizzare da Milano Cadorna i treni delle linee regionali per Como Lago, Novara Nord, Laveno, Malpensa Aeroporto e della linea S3 Saronno-Milano Cadorna. Non saranno effettuate le corse di collegamento fra Milano Rogoredo e Milano Bovisa: 23204 (Milano Rogoredo 5.57-Milano Bovisa 6.24); 23239 (Milano Bovisa 10.06-Milano Rogoredo 10.33); 23251 (Milano Bovisa 11.06-Milano Rogoredo 11.33); 23252 (Milano Rogoredo 11.27-Milano Bovisa 11.54); 23264 (Milano Rogoredo 12.27-Milano Bovisa 12.54). La corsa 23201 (Milano Rogoredo 5.35-Lodi 6.07) circolerà regolarmente.

S13 Milano Bovisa-Pavia

I treni circoleranno regolarmente tra Pavia e Milano Lancetti; da lì, raggiungeranno la destinazione alternativa di Milano Certosa, effettuando fermata a Villapizzone. Le corse per Pavia avranno origine da Milano Certosa. I collegamenti fra Milano Bovisa e le stazioni del Passante ferroviario saranno garantiti: i clienti diretti a Milano Porta Garibaldi potranno usufruire dei treni Malpensa Express da e per Milano Centrale; per raggiungere Milano Lancetti sarà possibile utilizzare i mezzi delle linee ATM di superficie 2 e 92 con il titolo di viaggio Trenord.

I collegamenti fra le stazioni del Passante ferroviario saranno inoltre garantiti dalle corse delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio e S6 Novara-Milano-Treviglio.