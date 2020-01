Milano, notte all'addiaccio sul tetto per i due antagonisti del centro sociale sotto sgombero

Abbarbicati sul tetto per un giorno e una notte intera. Il loro obiettivo? Evitare lo sgombero. E non hanno intenzione di desistere. Sono i due antagonisti del centro sociale Brancaleone di Piazza Alfieri a Milano, sotto gombero dalla mattinata di martedì 21 gennaio.

Per il momento le trattative non hanno nessun risultato, la situazione è costantemente sotto il controllo degli agenti della questura di Milano, mentre le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano continuano a rimanere in presidio. Non è noto quali siano le loro condizioni fisiche dopo aver trascorso 24 ore all'aperto, con temperature che nella notte sono scese fino a -2.

Lo sgombero

Tutto era iniziato intorno alle 8.10 di martedì quando gli agenti della questura si erano presentati davanti all'edificio occupato. Per tutta risposta i due attivisti che vivevano nel sottotetto dell'edificio si sono abbarbicati sul tetto e non hanno più lasciato la loro posizione. I due sarebbero i soli occupanti dello stabile: sarebbero rimasti da soli dopo una divergenza con altri occupanti che, invece, sono andati via occupando altri spazi.

L'occupazione del centro sociale Brancaleone

L'occupazione dell'edificio di piazza Alfieri era scattata nel 2017 quando gli attivisti presero possesso di uno stabile che fino a qualche tempo prima ospitava un centro diurno per anziani e un asilo nido.

Qualche anno prima, nel 2015, il centro sociale occupò un casolare di via Bruni 9 di proprietà di una famiglia milanese, l'occupazione scattò in seguito allo sgombero da un'altra palazzina in via Casella.