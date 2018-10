In un garage un arsenale di armi e oggetti rubati

Un vero e proprio arsenale. In un deposito, di fatto, di oggetti rubati. Nella mattinata di martedì, infatti, a Cernusco sul Naviglio, i carabinieri della locale stazione hanno effettuato insieme al personale Aler un accesso all’interno di un box non ancora assegnato, di proprietà dell'ente, situato in un popolato stabile condominiale.

Al termine dell’attività, i militari hanno recuperato diversi oggetti rubati, tra cui 2 pistole cariche di munizioni, asportate durante altrettanti furti in abitazione commessi a Palazzolo sull’Oglio (Bs) nel 2017 e Faloppio (Co) nel 2016, oltre a una chitarra e una bicicletta di valore, anch’essi rubati alcuni mesi scorsi rispettivamente in un’abitazione di Truccazzano (Mi) e in un’agenzia immobiliare di Vignate (Mi).

Oltre a questi beni, i militari hanno sequestrato un servizio di posate in argento, un quadro su tela ad alcune borse griffate di probabile provenienza furtiva.

Sono tuttora in corso le indagini volte ad identificare la rete di ricettatori, oltre ai proprietari degli ulteriori oggetti sequestrati.

L’operazione è scaturita dopo che alcuni condomini avevano segnalato ai carabinieri la presenza di persone sospette che erano solite utilizzare il locale.