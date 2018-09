Milano, broker di bitcoin 'rapinato' del Rolex da 40mila euro: si aggrappa all'auto dei ladri

Si è aggrappato all'auto dei malviventi inutilmente. Alla fine sono scappati con il suo Rolex Daytona da 40mila euro lasciandogli in mano un borsone pieno di banconote carta straccia.

Vittima del furto è un cittadino kazako di 30 anni. L'uomo, nato negli Stati Uniti e di professione broker, si trovava a Milano per incontrare un businessman spagnolo di nome Carlos, conosciuto online.

L'obiettivo dell'incontro tra i due era quello di negoziare la vendita di una serie di bitcoin di proprietà del 30enne. Al primo appuntamento, giovedì mattina in centro a Milano, il kazako aveva incontrato questo sedicente uomo d'affari per trovare un accordo. Durante la loro conversazione, lo spagnolo aveva dimostrato particolare interesse per il prezioso orologio che il broker portava al polso. Dopo una breve trattativa i due avevano trovato un punto d'incontro su un possibile prezzo per il Rolex: 40mila euro.

La somma pattuita sarebbe dovuta arrivare al pomeriggio. I due hanno perciò fissano un secondo appuntamento presso un locale in via Monte Amiata, zona Citylife a Milano. Carlos si è presentato in compagnia di un altro uomo e con una borsa con il denaro in contanti, apparentemente. Una volta ricevuto l'orologio, insieme col complice, è scappato verso l'auto . Vano il tentativo di inseguimento da parte della vittima. Il 30enne ha provato ad aggrapparsi alla vettura ma è finito per terra, riportando diverse escoriazioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri Nucleo Operativo della Compagnia Porta Magenta che hanno ascoltato la denuncia della vittima e aperto l'indagine: intanto anche le banconote false sono state sequestrate.