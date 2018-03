Litiga con la compagna, la pesta e le dà fuoco: arrestato, donna con ustioni di terzo grado

Non era la prima volta che la picchiava a sangue. Lei, però, ai medici che l'avevano curata aveva sempre detto una bugia, aveva sempre trovato una scusa per quelle ferite. Questa volta, però, dopo l'ennesima discussione per motivi banali, lui ha deciso di andare oltre: ha preso una bottiglia di alcol etilico, gliel'ha svuotata addosso e le ha dato letteralmente fuoco.

Notte di follia quella tra venerdì e sabato in corso Lodi a Milano, dove un uomo di quarantaquattro anni - un cittadino marocchino con precedenti per spaccio e attualmente sottoposto a divieto di dimora nel comune di Milano - ha pestato e ustionato la sua compagna, una italiana di due anni più grande.

Teatro dell'aggressione è stata una tenda di fortuna nella quale la coppia vive da qualche mese sotto il ponte all'altezza del civico 54 di corso Lodi. Lì, poco prima delle tre, i due hanno iniziato a discutere e in un attimo il 44enne è passato dalle parole ai fatti: così, dopo averla colpita, ha cosparso la vittima di alcol e ha appiccato il fuoco. La donna, stando a quanto accertato dalla polizia, ha cercato di mettersi in salvo uscendo subito dalla tenda - che è andata a fuoco - e togliendosi velocemente il maglione che indossava.

Soccorsa da un'ambulanza e un'auto medica del 118, allertato da un passante che aveva visto le fiamme, la vittima è finita all'ospedale Niguarda, dove i medici le hanno trovato ustioni di terzo grado all'arto superiore destro e sul 15% della parte sinistra del corpo. Lei stessa, una volta in ospedale, ai poliziotti ha raccontato che non era la prima volta che il compagno la picchiava e che già in passato era stata ricoverata in pronto soccorso, dove però aveva sempre giurato di essersi ferita da sola.

Gli agenti, subito intervenuti in corso Lodi, hanno bloccato il 44enne poco lontano dal luogo dell'aggressione. Per lui, che deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni, si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.