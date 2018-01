Spaccio in Stazione Centrale: sassi e bottiglie contro l'inviato di Striscia 100% Brumotti

Sassi e bottiglie lanciate da una parte all'altra di piazza Duca D'Aosta a Milano. L'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato aggredito assieme alla sua troupe da alcuni pusher mentre realizzava un servizio sullo spaccio attorno alla stazione Centrale di Milano. A comunicarlo è la stessa redazione del tg satirico che ha mandato in onda le immagini dell'aggressione avvenuta sabato pomeriggio.

Brumotti ha prima accertato con la telecamera nascosta di poter acquistare senza troppi problemi droga anche in grosse quantità, poi è tornato nel piazzale con un megafono per portare a Milano la campagna contro lo spaccio. A quel punto, alcuni degli spacciatori presenti (secondo Striscia "una cinquantina") hanno lanciato una bottiglia di vetro e delle pietre, una delle quali ha colpito Brumotti alla gamba, e si sono scagliati contro due cameraman.

Solo alcuni minuti dopo sono intervenute le forze dell'ordine presenti sul luogo. Che hanno portato via alcune persone. In serata, l'inviato di Striscia è tornato ed ha notato che in piazza c'erano gli stessi pusher del mattino. Brumotti aveva già colpito alle Colonne di San Lorenzo e in corso Como.