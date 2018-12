Terribile schianto a Carate, auto finiscono dentro a una villetta: morta una donna

È morta all'ospedale Niguarda nella notte tra sabato e domenica 30 dicembre Bruna Anna Rossini, l'83enne che era rimasta gravemente ferita in un incidente in via Cristoforo Colombo a Carate Brianza. Sono stabili, invece, le condizioni degli altri due anziani feriti.

L'incidente

Tutto è accaduto intorno alle 19.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. La vittima, come riferito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, si trovava su una Ford Focus guidata da un 84enne e stavano tornando a casa dopo un pomeriggio passato in un circolo. Lo schianto è avvenuto all'altezza con via Vivaldi. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma l'automobile — per cause in via di accertamento — è stata colpita in pieno da una Mercedes Classe C guidata da un uomo di 52 anni, rimasto illeso.

Un urto violentissimo, tanto che le due auto hanno sfondato il muro di recinzione di una villetta. Le condizioni dei feriti sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica. I feriti sono stati estratti dai vigili del fuoco di Carate e Seregno e affidati alle cure del soccorritori. La più grave, una donna di 83 anni, è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda dove è morto nel corso della nottata.

Per il momento i carabinieri non hanno preso alcun provvedimento. Entrambi i conducenti sono risultati negativi all'alcoltest. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Seregno.