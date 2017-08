Attentato a Barcellona, parla Martina, la moglie di Bruno: "Ha fatto da scudo per i figli"

Nel drammatico attentato di Barcellona è morto Bruno Gulotta, un Legnanese di 35 anni. L'uomo, che si trovava in Spagna in compagnia della moglie Martina, 28 anni, e i figli Alessandro di 5 anni e Aria di pochi mesi, è stato ucciso dal furgone proprio davanti allo sguardo impotente dei suoi bambini.

Bruno Gulotta: la morte davanti ai figli

Lo racconta Pino Bruno, direttore di Tom's Hardware, azienda dove lavorava il ragazzo e che ha pubblicato una commossa lettera sul web. "Eravamo in contatto con la moglie, erano in vacanza a Barcellona quando è successa la tragedia. Ci sentivamo spesso per lavoro, era in vacanza già da qualche giorno, stava girando per l'Europa passando da Cannes e poi ci teneva a visitare la città catalana. Quando abbiamo sentito l'accaduto abbiamo chiamato la compagna e ci ha detto cosa era accaduto".

Dopo l'attentato, Martina chiama la famiglia a Milano

Martina, che subito dopo l'episodio aveva avvertito i parenti in Italia dell'accaduto, ha raccontato che stavano passeggiando sulla Rambla. Lei portava la figlia più piccola in un marsupio agganciato al busto mentre Bruno Gulotta era un po' più avanti, mano nella mano con Alessandro, l'altro figlio.

All'improvviso è arrivato il furgone guidato dal terrorista. Il 35enne, ha cercato di fare da scudo, ed è stato letteralmente falciato mentre la donna ha fatto in tempo ad afferrare il bambino che il padre teneva per mano e trascinarlo via, salvandolo. Bruno Gulotta è morto così, sotto gli occhi atterriti della propria famiglia.

La conferma del sindaco di Legnano

"Nessuna conferma ufficiale dalla Farnesina, ma è sicuro che il nostro concittadino è morto": lo ha detto il sindaco di Legnano, Giambattista Fratus, in una conferenza stampa convocata per parlare dell'accaduto alla famiglia, residente in viale Gorizia.