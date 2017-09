È morto Bruno Volpi, aveva ottant'anni: fondò la Comunità di Villapizzone a Milano

È morto a ottant'anni Bruno Volpi, uno dei "padri" della Comunità di Villapizzone di Milano: un uomo che ha dedicato tutta la sua vita all'impegno nel sociale e alla solidarietà.

Bruno era nato a Mandello del Lario (Lecco) il 6 aprile del 1937, ultimo di sei fratelli. A dodici anni entra in seminario ma dopo il ginnasio capisce che quella non è la sua strada e prende il posto del padre alla Moto Guzzi. Nel 1963 ha iniziato la sua ricerca di vita insieme alla moglie Enrica partendo per l'Africa: la prima coppia di volontari laici in Italia. Nel 1978, insieme ad alcuni padri Gesuiti e a Massimo e Danila Nicolai, aveva fondato la comunità di famiglie di Villapizzone a Milano.

"Fiducia, porta aperta, sobrietà, condivisione, cassa comune, sono alcune buone pratiche che ha intuito e vissuto con una vita sempre in prima linea — ha ricordato in una nota Elisabetta Sormani, presidente Associazione Mondo di Comunità e Famiglia —. Tante persone hanno trovato un lui un padre, un maestro, un compagno di strada".

"È stato anima e 'motore' dell’Associazione Mondo di Comunità e Famiglia che oggi conta 35 comunità e 45 gruppi di condivisione in tutta Italia e della Fondazione I Care Ancora — prosegue —. Instancabile, profetico, testardo, concreto, umile ha scaldato i cuori di tante persone nelle decine e decine di chiaccherate, incontri e testimonianze per cui è stato disponibile fino all’ultimo".

Le esequie si svolgeranno nel Duomo di Tortona lunedì 18 settembre alle 16.