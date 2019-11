Buca sulla strada fa 'strage' di pneumatici a Milano: almeno in 9 costretti a cambiare ruota

Curiosa scena davanti all'ingresso del Centro Sportivo Lido di Milanosport, a due passi da piazzale Lotto. Nella tarda serata di giovedì, nel pieno dell'ora di punta, c'è stato un continuo fermarsi di auto in auto: in pochi minuti sono state ben nove. Tutte, mentre percorrevano la via Diomede in direzione periferia di Milano, erano finite dentro una buca che si è aperta recentemente nell'asfalto malconcio che riveste la strada. E tutte sono finite con una ruota a terra.

Buca rompe le ruote delle auto

La 'strage' di pneumatici non è passata inosservata. Qualcuno ha poi deciso, finalmente, di segnalare il pericolo con un triangolo catarifrangente e piazzare dentro la buca stessa - dal diametro orientativo di circa 60 centimetri e profonda circa 10 - una scatola di cartone.

La strada colabrodo

Tra gli automobilisti di passaggio c'era anche il consigliere comunale Alessandro De Chirico, che ha documentato la scena con alcune foto.

"La strada è un colabrodo. E il NIUR dovrebbe occuparsi della manutenzione scolastica? Siamo alle comiche", il suo commento indirizzato a chi governa Palazzo Marino. Mentre nel frattempo alcune auto venivano portate via dal carro attrezzi e altri automobilisti infuriati si davano da fare per sostituire la gomma appena bucata.