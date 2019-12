Buccinasco, l'Arpa conferma: rifiuti abusivi nel campo destinato ai rom

Non sembrano incoraggianti le prime immagini degli scavi compiuti dall’Arpa nel terreno di via del Commercio, a Buccinasco, dove il vicepresidente del Consiglio comunale Alberto Schiavone aveva denunciato la possibile presenza di una discarica abusiva di rifiuti. Una tesi, quella dell’esponente 5 Stelle, che sembrerebbe avvalorata dalle foto scattate dopo i carotaggi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, sollecitata proprio dallo stesso Schiavone anche attraverso la commissione antimafia di Palazzo Lombardia, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo e chiesto un’interrogazione parlamentare.

La denuncia del vicepresidente del Consiglio di Buccinasco era arrivata a fine settembre, dopo che l’Amministrazione comunale, proprietaria del terreno di via del Commercio, aveva deciso di utilizzare il campo per ospitare la comunità rom di etnia Sinti residente nel piccolo comune alle porte di Milano, rom che attualmente occupano in modo abusivo uno spazio poco distante e che quindi andavano spostati in un’area adeguata. La decisione di destinare proprio quel campo alle roulotte dei nomadi ha tuttavia insospettito Schiavone, che in quel terreno aveva notato la presenza di numerosi detriti sepolti nel sottosuolo. Si trattava di scarti edilizi, plastica e altri materiali ad uso commerciale, che, secondo il consigliere 5 Stelle, potevano indicare la presenza di una discarica abusiva creata, con tutta probabilità dalla malavita locale di stampo ‘ndranghetista.

“Nessun altro potrebbe seppellire così tanti rifiuti da riempire un campo così grande - aveva dichiarato Schiavone il 25 settembre scorso, durante un sopralluogo con le telecamere di Milano Today - Ci sono punti in cui a occhio nudo si vedono scarti edili di tutti i tipi, si nota dai colori. Il mio sospetto, purtroppo, è che questo prato sia il teatro di uno smaltimento illecito di rifiuti speciali, e se fosse vero l'intero campo potrebbe esserne pieno. Il sospetto che c'entri la malavita locale è forte e non sarebbe di certo una novità per questo comune. Basti pensare all'inchiesta "Buccinasco più", quando nel 2010 si scoprì che la cosca di 'Ndrangheta Barbaro-Papalia aveva sepolto rifiuti tossici. Come se non bastasse l'amministrazione comunale vorrebbe trasferire in questo spazio i rom di etnia Sinti che ora campeggiano abusivamente poco distante. Si tratta di cittadini italiani regolari e residenti a Buccinasco, hanno il diritto di andare a vivere in un luogo sicuro, non certo in cima a una discarica abusiva”.

Sospetti che potrebbero ora trovare conferma dagli scavi dell’Arpa, documentati proprio dal politico con alcune foto pubblicate su Facebook. “Evidentemente dagli scavi condotti sotto la supervisione di Arpa stanno emergendo gravi indicazioni circa la presenza di rifiuti pericolosi nel sottosuolo - spiega ora Schiavone al telefono - Vista l’acclarata responsabilità delle organizzazioni mafiose su analoghi fatti rilevati nella zona di Buccinasco, per analogia, a mio parere, non si può che evidenziare che anche in questo caso ci potrebbe essere una responsabilità da parte delle stesse organizzazioni criminali, con grave danno per il nostro territorio”.