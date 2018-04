Buche in strade e altre manutenzioni: 800 mila euro subito dal Comune

806 mila euro dal Comune di Milano per le manutenzioni d'emergenza su buche in strada, marciapiedi da rifare e pozzetti da ripristinare. Lo ha comunicato l'assessore Marco Granelli a Palazzo Marino in occasione della seduta di commissione mobilità e lavori pubblici. L'importo verrà attivato nei mesi di aprile e di maggio. L'assessorato ha anche preparato un elenco di strade per gli interventi di emergenza.

A questa fase ne servirà un'altra per rifare i manti stradali: il Comune, per questo, ha stanziato 10 milioni all'anno (per la manutenzione ordinaria) e 30 milioni (per quella straordinaria), così come 12 milioni per l'armamento tranviario e 2 milioni per i pozzetti stradali.

Per i presidenti delle commissioni (Carlo Monguzzi e Simonetta D'Amico) la manutenzione "è la madre di tutte le opere pubbliche" e "c'è massima attenzione da parte del consiglio comunale su questo". Parla invece di "toni trionfalistici" Paolo Guido Bassi, presidente del Municipio 4, che ricoda i numerosi articoli di giornale sulla scarsa manutenzione nel 2018. "Per le manutenzioni stradali bisogna dare un ruolo maggiore ai Municipi, prendendo a modello quanto avviene oggi per il verde pubblico", dichiara Bassi.