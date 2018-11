Rogoredo, in via Orwell lo spaccio continua attraverso un buco aperto nel muro

Nel muro anti-spaccio costruito a Rogoredo è stata aperta una breccia che permette ai tossicodipendenti di continuare a entrare dal lato di via Orwell per comprare eroina. Per denunciare la situazione i residenti della zona hanno fotografato il buco, grande abbastanza perché attraverso ci passi una persona.

La barriera per combattere lo spaccio nella zona, alta quattro metri e lunga 200, è stata realizzata a metà ottobre nelle vicinanze dei binari ferroviari, a pochi passi dal boschetto della droga. La costruzione del muro era stata decisa già a maggio 2018, come ulteriore misura per combattere lo spaccio di eroina nel quartiere, divenuto una delle maggiori piazze di smercio nel Nord Italia.

Dopo la realizzazione del muro, i tossicodipendenti si erano notevolmente ridotti nell'area vicino alla stazione, spostandosi al Boschetto di via Sant’Arialdo, zona più facilmente controllabile dalle forze dell'ordine, che qui ha fatto numerosi blitz. Evidentemente, però, gli spacciatori non si sono arresi e hanno aperto la breccia nella barriera per poter continuare il loro commercio illegale anche nella spianata nei pressi dell'autostrada.