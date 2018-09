"Bulli di Instagram", il nuovo gioco dei ragazzi: risse e "follie" in classe condivise sui social

Un ragazzo fa le smorfie alla professoressa che sta spiegando e parlando dei compiti di matematica. Un altro giovanissimo butta a terra una matita, si piega e fa le flessioni, naturalmente a lezione in corso. Qualcun altro improvvisa una rissa nei corridoi o in aula. E qualcun altro ancora si chiude nella palestra della scuola a fumare uno spinello.

Il teatro è sempre lo stesso: una delle tante scuole di Milano. Il mezzo con cui vantarsi delle proprie "imprese" anche: una semplice story di Instagram. Sì perché il nuovo gioco dei ragazzi è regalare ai propri follower sui social momenti della propria mattinata in aula. E pazienza se quei momenti siano di tutto tranne che di studio.

Foto - Una rissa nei corridoi della scuola

Così, tra le stories - brevi video che si cancellano in automatico dopo ventiquattro ore - finisce di tutto: studenti che saltano sui banchi, altri che dormono in classe - uno addirittura disteso su un banco -, altri ancora che fumano in bagno, in palestra, che si picchiano o che si auto riprendono con la prof alle spalle che parla.

Scene che - negarlo è inutile - si sono ripetute praticamente identiche in tutte le scuole di tutta Italia, ma che adesso finiscono sui social per una strana forma di vanto.

A segnalarlo, denunciarlo, sono state alcune mamme che hanno visto le immagini dei loro figli in rete, le hanno raccolte e hanno deciso di rivolgersi a Fabiola Minoletti, vicepresidente del coordinamento dei comitati milanesi. "È molto preoccupante il crescente mal utilizzo dei cellulari durante le ore scolastiche, soprattutto dei ragazzi delle scuole superiori - le sue parole -. È un elemento di forte distrazione e di documentazione di scherzi o di risse in classe, che genera un'inevitabile voglia di emulazione".

Foto - Un selfie con la prof alle spalle