Busta sospetta in tribunale a Milano: scatta l'allerta massima, ma erano escrementi

Una busta anonima sospetta ha fatto scattare l'allerta massima in tribunale a Milano nel pomeriggio di giovedì 21 novembre. Fortunatametne non c'era nessun ordigno o sostanza pericolosa nella busta recapitata in via San Barnaba: all'interno è stato trovato del "materiale organico", molto probabilmente degli escrementi.

Busta sospetta in tribunale: cos'è successo

Tutto è accaduto intorno alle 14.45, come riferito dal comando provinciale di Milano, quando è stata recapitata una lettera anonima alla sezione civile del tribunale che tratta marchi, brevetti e impresa.

Quando un dipendente del palazzo di giustizia ha aperto un lembo della busta ha sentito un forte odore di escrementi. La missiva è stata consegnata alla cancelleria che ha segnalato il fatto ai militari dell'Arma in forza al tribunale e al servizio di vigilanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la busta è stata passata ai raggi x. All'interno, secondo quanto riferito dai militari, è stato trovato un sacchetto di plastica con del materiale organico, molto probabilmente escrementi.

Sulla busta il mittente aveva indicato "2577 cod.civ", articolo che regolamente il diritto d'autore. Sul caso sono in corso indagini.