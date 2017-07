Bambini restano intrappolati in auto sotto gli occhi dei genitori: salvati dai pompieri

Due bambini sono rimasti intrappolati in auto sotto gli occhi dei genitori, ma fortunatamente sono stati salvati dai vigili del fuoco. È successo nel pomeriggio di giovedì 20 luglio a Busto Arsizio (Varese).

Due casi distinti: uno in via Siena, il secondo in Corso Italia. Tutto negli stessi istanti. Durante un attimo di distrazione dei genitori i piccoli si sono chiusi rispettivamente all'interno di due autovetture. I piccoli — precisano i vigili del fuoco in una nota — hanno azionato la chiusura centralizzata dei veicoli, rimanendo imprigionati.

Attimi di panico, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio: sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto le automobili senza creare danni alle portiere.