Incidente sul lavoro a Busto Garolfo, operaio di 35 anni precipita in un cantiere: è grave

Incidente sul lavoro nella mattinata di sabato 19 maggio in via Col di Nava a Busto Garolfo, hinterland milanese, dove un operaio di 35 anni è precipitato al suolo in un cantiere.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, un cittadino italiano di 35 anni, secondo una prima ricostruzione sembra stesse lavorando nel cantiere quando, per cause ancora da accertare, è caduto da un'altezza di circa tre metri.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso; sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco del comando provinciale. Il 35enne è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un'importante ferita alla testa.

Non è ancora chiaro quello che è accaduto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici dell'Ats.