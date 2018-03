L'inquilino al piano di sopra fa rumore all'alba, lui esce in cortile con una pistola: arrestato

Aveva una pistola in pugno e stava urlando frasi sconnesse nel cortile della sua abitazione. Il motivo? Sembrerebbe che si stava lamentando del rumore prodotto poco prima dell'alba dall'inquilino al piano di sopra. E l'epilogo sono state le manette, arrestato con l'accusa di detenzione illecita di arma da fuoco.

Alba movimentata quella di venerdì 23 marzo a in via Giotto a Busto Garolfo, hinterland milanese. Nei guai un cittadino albanese di 37 anni, pluripregiudicato, come riferito dai militari di via Moscova.

A lanciare l'allarme — intorno alle 6.30 — è stato proprio un vicino del 37enne che ha chiamato il 112. L'uomo è stato bloccato dai militari del nucleo radiomobile di Legnano nella sua abitazione, dove si trovava insieme alla compagna. Durante i primi istanti ha opposto resistenza: è nata una breve colluttazione, ma successivamente è stato accompagnato nella caserma di via Guerciotti a Legnano.

La pistola, risultata vera ma scarica, è stata trovata sotto al letto della coppia. Nell'abitazione, inoltre, non sono state trovate munizioni. Per l'uomo sono scattate le manette.