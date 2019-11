Peschiera, butta i mobili a bordo strada: maxi multa per "l'incivile", dovrà ripulire l'area

Aveva scambiato quel pezzo di terra per la sua personalissima discarica. E adesso per quello dovrà pagare. Un uomo è stato denunciato dai carabinieri di Peschiera Borromeo per "trasporto abusivo di sostanze inerti" dopo essere stato scoperto a gettare rifiuti in strada.

A fermarlo sono stati proprio i militari, che sono stati allertati da un cittadino che si era trovato a passare nella zona della cartiera e aveva notato un furgone fermo a bordo strada e carico di mobili e altri oggetti ingombranti.

"Grazie alla segnalazione, le forze dell'ordine sono potute intervenire prontamente identificando il responsabile e infliggendo una sanzione amministrativa di € 600, come da norma di legge", ha spiegato il comune di Peschiera. In più, l'uomo avrà "l'obbligo di pulizia dell'area".

"Un ennesimo gesto di inciviltà ai danni del bene comune ma, grazie al senso civico dei cittadini attenti e all'intervento delle forze dell'ordine - ha concluso l'amministrazione - è stato possibile ripristinare rapidamente il decoro cittadino".