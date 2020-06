C'è crisi, i tassisti non ce la fanno: sciopero dei taxi in Lombardia il 3 giugno

Si fermano i taxi a Milano il 3 giugno 2020. L'agitazione durerà dalle 8 alle 22, tutta la giornata. I tassisti sono in protesta per la crisi di tutto il comparto, che si fa sentire a partire dal lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19. Un lockdown che ha fortemente inciso sul reddito dei tassisti. I sindacati hanno deciso per lo stop, chiedendo a Regione Lombardia un intervento economico a sostegno del settore, come già succede in Piemonte, Sicilia e Campania.

«Dopo i mesi trascorsi ad affrontare la crisi sanitaria in solitudine, ora la categoria fronteggia la peggiore crisi economica di sempre senza il minimo aiuto», si legge in una nota dei sindacati che chiedono stanziamenti per garantire «la sopravvivenza economica di migliaia di autisti e del servizio pubblico nei prossimi mesi».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Garantita la presenza in stazioni e aeroporti

Un presidio informativo si svolgerà presso il posteggio di piazza del Duomo a partire dalle dieci di mattina. Saranno comunque garantiti i servizi presso i parcheggi di piazza IV Novembre (Stazione Centrale), piazzale Cadorna (Stazione), Bergamo (Stazione Fs), Varese (Stazione Fs), Terminal 2 di Malpensa e Terminal di Orio al Serio.