Milano, uomo si accovaccia e fa gli escrementi sul marciapiede in via dei Missaglia | Foto

Si è abbassato i pantaloni e ha espletato i suoi bisogni lì, su un marciapiedi, nonostante fosse pieno giorno. Scene di degrado martedì pomeriggio in via dei Missaglia, periferia sud di Milano, dove un uomo ha deciso di “liberarsi” poco lontano da una fermata del tram.

A denunciare il tutto - la scena è stata molto visibile, anche perché a pochi metri da quel marciapiedi passano proprio i mezzi Atm - è stato Riccardo De Corato, ex consigliere comunale d attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in regione Lombardia.

“Ecco un'immagine che sintetizza l'attenzione alle periferie promessa da Sala - ha scritto De Corato -, un uomo che si accovaccia in via dei Missaglia e fa i suoi bisogni alla luce del sole. Questo è il degrado in cui devono vivere i residenti delle periferie”.

“Siamo in una zona - le parole del politico - che avrebbe davvero bisogno della riqualificazione assicurata da Sala e dalla sua giunta. Siamo a pochi metri da case popolari occupate, campi nomadi, ritrovi di spacciatori e drogati. Qui - il suo j’accuse - la sicurezza è un miraggio e il comune non si fa vedere. Il degrado e le difficoltà di questa zona sono riassunte perfettamente in una sola foto, scattata in pieno giorno, che mostra un uomo accovacciato seminudo per fare i suoi bisogni alla fermata del tram”.