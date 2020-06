Ammazzano 20 ghiri uccidendoli con le tagliole (illegali): denunciati due cacciatori

Cacciatori milanesi nei guai. Due uomini - un 41enne e un 50enne, entrambi italiani - sono stati denunciati lunedì dai carabinieri della compagnia di Legnano per il reato di "uccisione di animali nei cui confronti la caccia non è consentita con mezzi non consentiti".

Per i due i guai sono iniziati quando i militari hanno fermato la loro auto, proprio nel comune di Legnano, per un normale controllo stradale. È bastato un rapidissimo controllo al veicolo per scoprire che la coppia aveva tanto da nascondere.

Dal bagagliaio della macchina, infatti, sono saltati fuori 20 ghiri morti, la cui caccia è assolutamente vietata. In più i carabinieri hanno anche trovato ben 70 tagliole utilizzate proprio per la cattura degli animali e anche quelle assolutamente vietate.

Le "armi" dei bracconieri sono state sequestrate, mentre i ghiri sono stati affidati al distretto veterinario Ovest milanese di Parabiago. I due cacciatori sono stati denunciati e saranno multati.