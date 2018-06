Milano, cadavere di un uomo trovato lungo i binari tra Greco Pirelli e Lambrate: treni in tilt

Dramma sui binari nella mattinata di giovedì 14 giugno a Milano. Il cadavere di un uomo, non ancora identificato, è stato trovato intorno alle 8 nei pressi della stazione di Greco Pirelli a Milano, all'altezza di via Ernesto Breda.

Secondo le prime informazioni sembra che il corpo sia stato trovato accanto ai binari. Sul posto sono intervenute le ambulanze dell'azienda regionale di emergenza urgenza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Non è ancora chiaro quello che è accaduto, ma secondo quanto trapelato pare che la vittima abbia riportato delle ferite compatibili con quelle di un investimento. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, intervenuti per i rilievi del caso.

Per permettere gli accertamenti è stata rallentata la circolazione tra le stazioni di Greco Pirelli e Milano Lambrate; la linea Trenord S9 Saronno Albairate che ha subito ritardi fino a 30 minuti, come riferito dall'ufficio stampa di Trenord. Per cercare di colmare i disagi il treno 10510 Alessndria-Porta Genova ha effettuato alcune fermate straordinarie.