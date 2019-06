Motta Visconti, uomo trovato morto lungo un sentiero: inutile l'arrivo dell'elisoccorso

Il cadavere di un uomo di 40 anni è stato ritrovano nel pomeriggio di sabato lungo un sentiero che costeggia viale Alcide De Gasperi, a Motta Visconti, nel Milanese.

A quanto pare l'uomo, la cui identità non è stata diffusa, era stato visto per l'ultima volta da alcuni colleghi attorno alle 15.

L'elisoccorso a Motta Visconti

Sul posto, una strada in un'area verde che porta verso una discarica, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per i rilievi. Inutile, invece, l'arrivo del personale del 118, con ambulanza e elicottero, per il 40enne non c'era nulla da fare.

Quello che sembrava un piccolo giallo, è stato risolto dai militari: la morte del 40enne dovrebbe essere arrivata per infarto.