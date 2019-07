Il Ticino restituisce il cadavere di un uomo: è un 55enne di Pavia, identificato dall'ex moglie

È stato identificato l'uomo trovato cadavere nelle acque del Ticino vicino al Ponte Coperto di Pavia nella tarda mattinata di venerdì 12 luglio: si tratta di un cittadino pavese di 55 anni, Fabrizio F. A riconoscerlo è stata l'ex moglie messa in allarme dalle precise indicazione sui vestiti (maglietta rossa, jeans e scarpe da ginnastica) che corrispondevano esattamente a quelli indossati dal 55enne l'ultima volta che lo aveva visto prima di sparire nel nulla, la sera di martedì 9 luglio.

Non è ancora chiara la causa del decesso che verrà stabilita solo al termine dell'autopsia. Nell'appartamento dell'uomo le forze dell'ordine non hanno trovato né un biglietto né una lettera di addio che possa confermare l'ipotesi di un gesto volontario, né ci sarebbero testimoni della caduta in acqua che potrebbe essere stata accidentale e avvenuta — probabilmente — la stessa serata di martedì.

Due persone morte nel Ticino negli ultimi giorni

Nei giorni passanti due persone erano morte annegate nel Ticino. Entrambi i corpi erano scomparsi nelle acque del fiume. Il primo in ordine cronologico era stato un uomo di 50 anni, trascinato via dalla corrente mentre nuotava nel Ticino a Motta Visconti nel pomeriggio di sabato 29 giugno.

Poi è toccato a un 38enne originario della Repubblica Domenicana ma residente a Vigevano (Pavia). Martedì 2 luglio, durante una grigliata con amici, si era buttato in acqua nei pressi della Strada Chiappana ad Abbiategrasso (Milano) e non era più tornato a riva.