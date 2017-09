Trezzo, trovato un cadavere nel fiume Adda

Il cadavere di un anziano di ottanta anni è stato trovato venerdì mattina nel fiume Adda, all'altezza del comune di Trezzo.

A dare l'allarme, poco prima delle nove, è stato un passante, che ha visto il corpo incastrato tra le grate di filtraggio della centrale idroelettrica.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno a loro volta allertato i vigili del fuoco per il recupero del cadavere e i soccorritori del 118, arrivati con un'ambulanza e un elicottero sul posto.

Quando i pompieri sono riusciti a riportare il corpo a riva, però, per l'uomo non c'era già più nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Secondo quanto trapelato, si tratta di un ottantenne scomparso da casa nella giornata di giovedì 28 settembre. Sul corpo non è stato alcun segno evidente di violenza, ma è stata disposta l'autopsia.

Non è ancora chiaro, ad ora, se si sia trattato di un gesto volontario o di un tragico incidente.