Milano, ritrovato il cadavere di un uomo morto da diversi mesi: la vittima era 'mummificata'

Il cadavere di un uomo è trovato in avanzato stato di decomposizione all'interno del suo appartamento in via Privata Benedetto Cacciatori, zona Quarto Cagnino, a Milano. L'ultimo contatto con l'esterno era avvenuto nel mese di dicembre. Per questo motivo - e per il fatto che l'uomo indossava abiti invernali - si pensa che la vittima fosse morta da diversi mesi.

A dare l'allarme è stato un suo vicino di casa, uomo di 60 anni. Il cattivo odore che si sentiva da giorni stava diventando insopportabile. Sul posto, intorno al mezzogiorno di mercoledì, sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato.

All'interno dell'abitazione - dove tutto era in oridne - è avvenuta la scoperta: l'uomo, un 58enne italiano, era praticamente mummificato. Dopo un po' gli agenti sono riusciti a contattare il fratello della vittima, un 60enne. Il parente dell'uomo, dopo averlo identificato, ha spiegato che suo fratello aveva deciso di tagliare i ponti con tutta la famiglia già dalla fine del 2016.